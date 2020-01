ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Posted On January - 8 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 7 ਜਨਵਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਗੌਲੀ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਦਾ ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਨੂੜ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 50 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ 7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 600 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

