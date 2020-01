ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋ ਇੰਡੀਆ-2020 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ

ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋ ਇੰਡੀਆ-2020 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ Posted On January - 9 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜਨਵਰੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋ ਇੰਡੀਆ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਹਾਦੁਰਕੇ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੇਂਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਮਸਾ ਐਕਸਪੋ ਇੰਡੀਆ 2020 ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

