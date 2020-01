ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਹਰਸਲ Posted On January - 25 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਤੀਆ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਵਿੰਦਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਲਪਾਈਨ ਟਾਪ ਸਕੂਲ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਜੱਗੀ ਖਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੀਐਨਆਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿੱਧਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀ ਸ਼ੋਅ, ਡੰਬਲ, ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਹਰਸਲ ਵਿਚ ਪੀਐਲ ਜਿੰਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਜੋਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚਿੱਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਪੀਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਯੋਗਆਸਨ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਹਰਸਲ

Both comments and pings are currently closed.