ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ Posted On January - 29 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 28 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਖੈਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਉਤਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛਿੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ, ਮੱਖਣ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੀਮ ਸੈਨ, ਕਰਮਜੀਤ, ਗੁਰਨਾਮ, ਸੁੱਚਾ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਰੇਂਜ ਸਿੱਸਵਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਹਨ ਕਿ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

Both comments and pings are currently closed.