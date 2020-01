ਖੂਹ ’ਚ ਡਿੱਗੀ ਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ Posted On January - 22 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਮਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਮਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਕੋਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੂਹ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਮਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਇੰਸਾਂ, ਨੀਸ਼ੂ ਇੰਸਾਂ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੈਨਕੁੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਮਗਰੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਖੂਹ ’ਚ ਡਿੱਗੀ ਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ

Both comments and pings are currently closed.