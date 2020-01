ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਜੰਗ Posted On January - 8 - 2020 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ’ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ‘‘ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੀਨਾ ਨਗਰੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਆਪ ਕੀ ਰਜਾਇ।’’ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤਾ, ਵਾਂਦਰ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਸਰਾਵੀਂ ਆਦਿ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ‘‘ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼! ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਪਾਂਚ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਲੇਕਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਏਕ ਕਰ ਆਪ ਕੇ ਪੀਛੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ।’’ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰੋਹਤ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਢਿਲਮ ਗਾਓਂ (ਢਿਲਵਾਂਂ) ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਜੀ ਪਾਸ ਠਹਿਰੇਂਗੇ।’’ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ’ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਹਰਾਜ ਏਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂ ਛੋਡ ਆਏ ਹੋ, ਕਯਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ।’’ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ‘‘ਅਸਾਂ ਅਕਾਲ ਕੀ ਰਜਾਇ ਕੋ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਅਮਿਟ ਹੈ, ਕਾਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਆਗੇ ਵੀ ਮਾਨੇਂਗੇ। ਹਮ ਨੇ ਅਪਨੇ ਮੁਰੀਦੋਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਮਾਨ ਕਰ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਪੀਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਆ ਥਾ, ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਥੀ।’’ ਉਥੇ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ।

ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 41 ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁਛਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਦਕਵਾਨ ਮਾਤਾ (ਭਾਗੋ) ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖੀ, ‘‘ਮਹਾਰਾਜ! ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਹਿਤ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।’’

‘ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਨੇ ਵਾਲੇ? ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ? ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਲੇ ਮਝੈਲ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂ ਥੇ, ਜਦ ਉਨ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੜ੍ਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੇਂ ਕਈ ਬਰਸ ਬਾਂਧ (ਕੈਦ ਕਰ) ਰੱਖਾ ਥਾ? ਜਬ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਲੇ ਜਾਇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਆ ਥਾ ਤਬ ਕਿਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਲੀਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਈ ਮਾਸ (ਮਹੀਨੇ) ਘੇਰਾ ਪਡਾ (ਪਿਆ) ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ।’’ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਆਪ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਤੀ ਹਮ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈਂ।’’ ਓਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਏ, ‘‘ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਜ ਸੇ ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਾ।’’ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖੁਰਜੀ ਮੇਂ ਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਨਿਕਾਲੇਂ।’’ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਸੂਹੀਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਹਰਾਜ! ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਢੁਕੀ ਹੈ।’’ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਝੈਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੰੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਕੋਲ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ (ਜੋ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ) ਨੇ ਸੱਭ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਚੰਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਝੈਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਝੈਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੰਕ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੱਥੀਂ (ਬੇਦਾਵਾ) ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗੇ? ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ।’’ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ।

ਰਮਾਂ-ਰਮੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਢਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇਕ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ’ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਇ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ) ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ‘‘ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਆਉਣ।’’ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਢਲਾਣ ਮੱਲ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਪਹਿਣ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਢਕੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖ਼ਤ, ਤੰਬੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਰਕ ਸੈਨਿਕ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਪਿਆ। ਤੁਰਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੂਕੇ, ‘‘ਮਾਰ ਲਵੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਨ।’’ ਕ੍ਰੋਧ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸੂਤ ਲਏ, ਖੰਡੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਮਚ ਪਈ। ਸਿੰਘ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦੇ ਗਏ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਕੜਕੜਾਹਟ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਸਵਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਮਝੈਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਵਰ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਢਾਬ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ। ਫ਼ੌਜ ਤਿਹਾਈ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਸ ਆਖਿਆ, ‘‘ਤੀਹ ਕੋਹ ਤਕ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।’’ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੋਮਿਨ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਚੱਲੀਏ।’’ ਕਪੂਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਰਬਲਾ ਰੂਪ ਹੋ ਉਦਾਸ ਮੰਜ਼ਰ ਧਾਰ ਜਾਏਗੀ।’’ ਕਰਬਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸੁਣ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ।

ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਬ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ‘‘ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ! ਸ਼ਹੀਦ ਹੂਏ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲਾਸ਼ ਉਠਾਇ ਲਾਓ।’’ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ‘‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।’’ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਇਤਿਹਾਸੀ ਹਰਫ਼’ ਹੋ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੂਹਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਏਨੇ ਅੱਥਰੂ ਵੇਖੇ। ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਛੋਹ ਵਿਚ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਚਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਮਨ-ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰ-ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ‘‘ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ! ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਸ਼ੁਕਰ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਮਾਸੂਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ‘‘ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ।’’ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਵੋ।’’ ਫਿਰ ਓਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ‘‘ਹਜ਼ੂਰ-ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ।’’ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ’ਚ ਉੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਈ ਹੱਥ ਉਪਰ ਉਠਾਏ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸੌ ਗਿਆ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਤਸਰ’ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਬਿ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਕਤਿਸਰ ਹੋਇ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਇਸ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ।’’

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ

ਜੋ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਬੈਠੇ ਸਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ

ਪਰ ਮੁਫਤ ਪੀਤਾ ਸੀ

ਕੁਝ ਅਰਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ-

ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ

ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਵਾਪਸ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਸਨ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੜਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ

ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੇਠ

ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਸਨ

ਜੋ ਕਹਿ ਆਏ-

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ

ਚੂੜੀਆਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕੱਢੇ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਘਿਆਂ ਤੇ

ਕੈਂਚੀਆਂ ਖਚਰਾ ਹੱਸੀਆਂ ਸਨ

ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁੱਢ ਪਏ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨੂੰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ

ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸੀ

ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ

ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਬੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲੱਗੇ ਸਨ

ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਸਨ

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜੋ

ਘਿਰ ਗਏ

ਟਿੱਚਰਾਂ ਤਰਸਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀਆਂ ਖਚਰੇ- ਹਾਸਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ

ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਨ

ਐਸਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਢਾਬ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ

ਟਿੱਬੀ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸੀ

ਇਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਈ

ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਥਾ

ਸਿਰੀਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਲਹਿਣੇਦਾਰ

ਕਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਟਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ

ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ ਨੇ

ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ

ਤੇ ਚਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਏ ਨੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ

ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਸਨ

ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਤਾ ਸੀ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ

ਜਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਸਨ

ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਸਨ

ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

– ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ

