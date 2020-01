ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ Posted On January - 14 - 2020 ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ, ਓਲਡ ਆਰਮੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਾਮ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਮੈਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 3-2 ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ

Both comments and pings are currently closed.