ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ

ਫਿਲੌਰ: ਫਟਬਾਲਰ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਰਿੰਕਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ 1.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 2.72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਰਿੰਕਲ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉੱਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

