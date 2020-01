ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖੇਮਾਜਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖੇਮਾਜਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ Posted On January - 7 - 2020 ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੈਤ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 6 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਸੁੱਖੇਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਸਾਨ੍ਹ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਰਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਏਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੁੱਖੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਘਟੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

