ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ Posted On January - 4 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਲਾਲੜੂ, 3 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸਮਾਲਹੇੜੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ ਯੁੂਨਿਟ-2 ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾਬਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਉਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਰਮੜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜੀਵਨ ਰਾਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲੜੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜਿਉਂ ਲੰਘਦੀ ਝਰਮਲ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

