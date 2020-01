ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ Posted On January - 23 - 2020 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਮਾਨਸਰ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਭਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭੰਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੰਨੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਰ, ਜੰਡਵਾਲ, ਭੰਗਾਲਾ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਭਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

Both comments and pings are currently closed.