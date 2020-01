ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 25 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਆਮ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੋ-ਖੋ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਮਗਰੋਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਟੀਮ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਟੀਮ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੱਤੀ।

