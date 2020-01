ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 3 - 2020 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਤਾਂ ਭਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 6ਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਪਨ ਕਰਾਟੇ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 55 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ, ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁੂਦ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲੇਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਟੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਖਿਡਾਰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

