ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੋਲਫ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 17 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੌਲਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਰੀਨਾ ਬਰਾੜ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੌਲਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰੀਨਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਤੇ 498ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰੀਨਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਰੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੌਲਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਰਤੀ ਗੌਲਫ਼ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

