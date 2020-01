ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ Posted On January - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੁਰਾਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਸਵਾਂ ਰੋਡ ਉਤੇ ਜਲਘਰ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਣ ਬਸੇਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.