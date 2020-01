ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ Posted On January - 10 - 2020 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 331 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਸਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-5 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਬਚਨੀ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਬੇਦੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

