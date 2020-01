ਕੋਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ Posted On January - 29 - 2020 ਹਰਮੇਸ਼ਪਾਲ ਨੀਲੇਵਾਲਾ

ਜ਼ੀਰਾ, 28 ਜਨਵਰੀ

ਬਲਾਕ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 29ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਐੱਨਆਰਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 35 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਕੋਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ 35,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੇਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀਵਾਲਾ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਨੇਰਵੀ, ਰਾਜ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਉਮਰੀਆਣਾ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲੀ ਰੱਖਿਆ।

