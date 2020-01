ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ Posted On January - 15 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੀ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਧੜੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਗਟ ਧੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ ਮਾਂਗਟ ਧੜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਂਗਟ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਂਗਟ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਤਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

