ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ

ਮਲੋਟ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਅਗੂੰਰੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਡਗੰਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੀਐੱਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਾਮਨਾ ਜਿੰਦਲ, ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ, ਡਾ. ਬੀ.ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਮਨੋਜ ਅਸੀਜਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

