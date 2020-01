ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ Posted On January - 26 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 700 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, 1000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ 19000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਕਾਰਆਤਮਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਬੱਲੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

