ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਔਖੇ Posted On January - 13 - 2020 ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁੱਡੋ ਬਾਈ, ਨੈਨੋ ਬਾਈ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਕਮਲੇਸ਼, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਛਿੰਦੋ ਬਾਈ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੰਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ

