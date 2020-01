ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ Posted On January - 21 - 2020 ਸਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ

ਬਲਾਚੌਰ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਣੀ (ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-12) ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ 15 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਮ ਨਾਥ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-13 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-12 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-14 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਘਈ ਟਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

