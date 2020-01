ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ

ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਟੀਵੀ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਕਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਕਤਰਨ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੀ ਚੈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ

Both comments and pings are currently closed.