ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ Posted On January - 12 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 11 ਜਨਵਰੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ 5190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਨਰਮਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਲਿਆਏ। ਜੋ 5000 ਤੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਕਿਆ। ਇਥੇ ਦੋ ਲੋਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਕਿਸ਼ਨਾ ਕਪਾਹ ਮਿਲ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਰਾਮ ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰਕੇ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਰਮਾ ਅੱਜ 5100 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦਾ ਨਰਮਾ 5190 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ । ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਮਰ ਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ 5500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਰੱਬੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਪਾਹ ਤੇ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਨਰਮਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

Both comments and pings are currently closed.