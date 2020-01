ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On January - 17 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੱਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਉੱਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ,ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਮਾਲਵਾ

