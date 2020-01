ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ Posted On January - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

