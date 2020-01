ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜੇ Posted On January - 10 - 2020 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਅਚਾਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ 12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਹਿਸਿਲਦਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਾਲ ਕੁਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੁਰਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀਆ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਖੀਵਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰੁਕਵਾਈ

ਭੀਖੀ (ਕਰਨ ਭੀਖੀ): ਪਿੰਡ ਖੀਵਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਚਹਿਲਾਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਲਸਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸਮਾਲਸਰ (ਗੁਰਜੰਟ ਕਲਸੀ): ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗੁਰੱਪ ਨੇ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਲਾਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਦਖੋਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੋੜੇ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੋੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਦਖੋਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ ਕਲਾਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਨੱਛਤਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਢਾਲ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਜੈਤੋ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਜੈਤੋ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜੈਤੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੈਤੋ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਲਵਾ

