ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬੰਦ: ਸੈਲਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬੰਦ: ਸੈਲਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ Posted On January - 22 - 2020

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਿੰਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ‘ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ’ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਕਾਮਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਹੇਠ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹਿੱਸੇ ਰਣਵਾਸ ਤੇ ਕਿਲਾ ਅੰਦਰੂਨ, ਕਿਲਾ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਡੱਬਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਤਕਨੀਕੀ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਏ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੱਕੇ, ਪਦਕ, ਮੈਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ

