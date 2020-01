ਕਾਵਿ-ਮਹਿਫ਼ਲ: ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੌਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

ਕਾਵਿ-ਮਹਿਫ਼ਲ: ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੌਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ Posted On January - 22 - 2020 ਹਰਮੇਸ਼ਪਾਲ ਨੀਲੇਵਾਲਾ

ਜ਼ੀਰਾ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੌਸ਼ਨ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੋਚਰ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਦੌਰਾਨ ਨਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਧਰਮਕੋਟ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੌਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਜ਼ੀਰਵੀ, ਦੀਪ ਜ਼ੀਰਵੀ, ਵਿਵੇਕ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਰਮਕੋਟ, ਗੁਰਦੀਪ ਖਿੰਡਾ, ਜਗਜੀਤ ਝਤਰੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਜਗਰਾਉਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਰੱਖੜਾ ਕੜਿਆਲ ਅਤੇ ਹਰਕੋਮਲ ਬਰਿਆਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਤੂ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ’ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਲੋਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਦਰਭ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਭਾਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਪਾਲ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ।

