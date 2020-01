ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ Posted On January - 29 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 28 ਜਨਵਰੀ

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਸੜੀ, ਔਲਖ, ਘਣੀਏਵਾਲਾ, ਢਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਸਿਵੀਆਂ, ਸਰਾਵਾਂ, ਗੁਰੂਸਰ, ਮੜਾਕ ਅਤੇ ਸੂਰਘੁਰੀ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਨਆਰਸੀ, ਸੀਏਏ ਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

