ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ

ਸਮਰਾਲਾ, 5 ਜਨਵਰੀ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਰਟਿਕਾ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਬਰਧਾਲਾਂ ਨੇੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਬਰਧਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਾਜਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਰਟਿਕਾ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੀ.ਬੀ. 11 ਸੀ.ਏ. 6148 ਲਗਾ ਕੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 473 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

