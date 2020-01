ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ Posted On January - 4 - 2020 ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ, 3 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਬਲਾਕ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰੀਏਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁੰਮਟੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 19.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬੁਰਜ਼ ਥਰੋੜ ਵਿੱਚ 12.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 27.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭੋਡੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 40.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਕਲੀਆ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ 59.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪੱਪੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭੋਡੀਪੁਰਾ, ਤੀਰਥ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿਰੀਏਵਾਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

