ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਬਗਿੰਡੀ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਬਗਿੰਡੀ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 21 - 2020

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਜਰੀ ਤੋਂ ਗੁੜ੍ਹਾ, ਕਸੌਲੀ, ਬਗਿੰਡੀ, ਕਰੌਂਦੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੜਕ ਦੀ ਭੱਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਸੋਮਨਾਥ ਕਸੌਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਗੁੜ੍ਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੈਯੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਰਿੰਕੂ ਕਸੌਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਕਸੌਲੀ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚ ਗੁੜ੍ਹਾ, ਨਸੀਬ, ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਚ,ਦੀਪ ਬਗਿੰਡੀ,ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ,ਰਮੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

