ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ: ਭਾਰਤ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ: ਭਾਰਤ Posted On January - 24 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਵੋਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ’ਚ ਊਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੈ: ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ‘ਹਨੇਰੇ’ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਾਜ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

