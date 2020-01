ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ Posted On January - 1 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸਿਰਸਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਯੁਵਕ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ’ਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਂਗੜੀ ਤੇ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਗਾਂਧੀ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕਮੋ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਪਿਆਜੀ ਚੁੰਨੀ’ ’ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬੰਗੀ ਨੇ ਪਰਿਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ’ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੇ ਨਾ’ ’ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਵੀ ਨਵਕਿਰਨ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਗੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਬੀੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਬੰਗੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸਲੂਜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕਮੋ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੱਸੀ ਕਿਰਾੜਕੋਟੀਆ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਾਦ, ਹੰਸਰਾਜ ਮੋਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿਰੜੀ ਨੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

