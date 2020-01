ਕਲਿਆਣ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On January - 14 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਲਿਆਣ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22ਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਮਹੂਰਤ ਵੈਡਿੰਗ ਜਿਊਲਰੀ ਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਬਚਨ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।

