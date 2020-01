ਕਲਮ-ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱੱਖਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ Posted On January - 15 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਅੱਖਰੀ ਇਬਾਦਤ ਟੂਰ-2020 ਤਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਮ, ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਕਾਰੀ (ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ) ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਾਰਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਗਈ।

ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾ. ਅਵੀਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਲਮ-ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱੱਖਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ

Both comments and pings are currently closed.