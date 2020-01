ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਰਕਮ

ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਰਕਮ Posted On January - 22 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਧਰਮਹੇੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ ‘ਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਧਰਮਹੇੜੀ ਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲਿਮਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਸੈਕਟਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਬੈਂਕ ਸਾਖ਼ਾ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਉੱਧਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ

