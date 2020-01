ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ Posted On January - 31 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ’ਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਬੜ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਥੇ ਸਨਅਤੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

