ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਲ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੰਪਨੀ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੱਧੂ

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, 29 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਪੀਟੀਐੱਲ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਵੇਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੂਏ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਬਲਾਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਪੁਲ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੂਏ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪੁਲ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਝੱਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐੱਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਨ ਤਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ।

