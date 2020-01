ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ: ਯੂਐੱਸਏ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਫੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ Posted On January - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਕਬਡੀ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂਐੱਸਏ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ’ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਦਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ’ਚ 8 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਡਰ 20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਖਪੁਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵ, ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ । 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਗਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਨਲ ਦੇ ਹੋਏ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂਐੱਸਏ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਟਰਾਫ਼ੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ ਦੋਆਬਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਬਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਕੱਦੂ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਵਾਦ ਝੋਟ ਛਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।

ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ: ਯੂਐੱਸਏ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਫੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

