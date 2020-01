ਓਵਰਬ੍ਰਿੱਜ ’ਤੇ ਹੋਈ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ’ਚ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਓਵਰਬ੍ਰਿੱਜ ’ਤੇ ਹੋਈ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ’ਚ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On January - 20 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਡੀਐੱਮਡਬਲਿਊ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸਥਿਤ ਓਵਰ ਬਿੱਜ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤੀਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਏਐਸਆਈ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਹੀ ਇਥੇ ਸਮਾਣਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਵਾਹਨ (ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ) ਅੱਗੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਇਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਤੋਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਚਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਟਾਟਾ 1109 ਕੈਂਟਰ ਐਚਆਰ 39 ਡੀ-3936 ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭਰਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਾਮ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਾਰ ਨੇ ੳਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

