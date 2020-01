ਐੱਨਸੀਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਡੇਟ ਸਨਮਾਨੇ Posted On January - 19 - 2020 ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਰੂਪਨਗਰ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਐੱਨਸੀਸੀ ਦੇ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਫ਼ਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇਵਲ ਯੂਨਿਟ ਐੱਨਸੀਸੀ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਪਟਨ (ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ) ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ 2018-2019 ਦੀ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨਸੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਖਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਡਮ ਨੀਲੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਪੀਈ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

