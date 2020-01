ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ Posted On January - 4 - 2020 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 3 ਜਨਵਰੀ

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 200 ਫੁੱਟੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਪੀਆਰ-7 ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮੈਕ ਡੌਨਲਡ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 20-21 ਤੱਕ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਵਿਖੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਹਾਲੀ ਖਰੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਸੜਕ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਦੂਜੇ ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਤੱਕ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਈ. ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4.4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

