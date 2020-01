ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ Posted On January - 26 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿੲਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

-ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

