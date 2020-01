ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ Posted On January - 26 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਚਾਰ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ’ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀਪੀ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ) ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ, ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

-ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

