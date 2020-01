ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ’ਚ ਪਾਲਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਝੰਡੀ Posted On January - 21 - 2020 ਜੇ ਬੀ ਸੇਖੋਂ

ਮਾਹਿਲਪੁਰ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ), 20 ਜਨਵਰੀ

ਦੁਆਬਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਖੇੜਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11ਵਾਂ ਦੁਆਬਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਤ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੜ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਵਿਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪਾਲਦੀ ਨੇ ਡੀਏਡੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕਾਲਜ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਏ ਐਮ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਡਮੀ ਬੱਡੋ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲੱਬ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਸਪੁਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੱਕੀ ਬੱਡੋਂ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐੱਸਡੀਓ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

