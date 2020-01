ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਮਰੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ

ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਮਰੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ Posted On January - 11 - 2020 ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆ ਸਨ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਰਦਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਹੱਡਾਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਡ, ਚਮੜਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਰਨਾਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਲ ਲਾਹੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਫੈਲਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਡਕੌਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਖਲ ਉਤਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

