ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ Posted On January - 9 - 2020 ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਥੱਪੜ’ ਕਰਾਰ 80 ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ-ਅਸਦ ਤੇ ਇਰਬਿਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ, ਕਤਰ ਤੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤਹਿਰਾਨ/ਬਗ਼ਦਾਦ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਜਨਵਰੀ

ਇਰਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਰਾਕ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋਨਾਥਨ ਹੌਫ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5.30 ਵਜੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਲ-ਅਸਦ ਅਤੇ ਇਰਬਿਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਰੀਬ 80 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ’ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 5000 ਜਵਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਇਮ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 22 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਉਪਕਰਨ, ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 140 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਲ-ਅਸਦ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਡਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ’ ਅਯਾਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਲੀ ਖ਼ਮੇਨੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ‘ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਉਧਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋਨਾਥਨ ਹੌਫ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਖਾੜੀ ਉਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

-ਏਐੱਫਪੀ/ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੜਾਕੂ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੜਾਕੂ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੜਾਕੂ ਬੇੜੇ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਇਰਾਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਭੂਚਾਲ ਤਹਿਰਾਨ: ਇਰਾਨ ਦੇ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ 4.5 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾੜੀ ਤੱਟ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6.49 ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਏਐੱਫਪੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਇਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਅਲੀ ਚੇਗੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਰਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਟਰੰਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਸਨ।

