ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਅਮਜਦ ਖ਼ਾਨ Posted On January - 24 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 23 ਜਨਵਰੀ

ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ਼ਜ਼ਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਗੁਲ ਮਕਈ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਜਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਜਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨਮਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜੁਰਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ‘ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਖ਼ਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਲਗਾਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਅਮਜਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ੀਉੱਲਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਆਈਏਐਨਐਸ

